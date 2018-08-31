مرتضى: أخشى أن يكون الزمالك مثل العراق

31 أغسطس 2018 - 09:39 م

أبدى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تخوفه من أن يصبح النادي الأبيض مثل العراق، ويحصل كل الفاسدين على قطعة منه.

وقال مرتضى خلال حديثه لأعضاء الزمالك في الجمعية العمومية المقامة حاليا: "مستمر في منصبي خشية أن يصبح النادي مثل العراق وكل واحد ياخد حتة.. عباس وسليمان واسماعيل سليم.. وكل واحد ياخد حتة ومش عايز امشي غير لما اخلص فرع اكتوبر والاستاد وسارحل بعد ذلك".

وأضاف منصور، أن السبب الثاني بعد خوفه على النادي، في بقائه برئاسة القلعة البيضاء هو فرع أكتوبر واستاد النادي.

وأوضح، أنه بعد الاطمئنان على فرع أكتوبر واستاد الزمالك سيشكر أعضاء الجمعية العمومية ويقول لهم "لقد انجزت مهمتي".

وأكد رئيس نادي الزمالك، أن فائض ميزانية النادي يتخطى مبلغ 268 مليون جنيه وفقا لتقرير الميزانية.

وعرض رئيس النادي تقرير مراقب الحسابات على أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأبيض، وشدد على أنه قام بتحقيق طفرة إنشائية بالنادي.