مقتل فنانة شهيرة في عملية تفتيش

31 أغسطس 2018 - 10:40 م

قام شرطي بإطلاق النار على الممثلة الأميريكية "فانيسا ماركيز" في منزلها بمقاطعة ساوت باسيدينا بولاية كاليفورنيا، أمس الخميس أثناء عملية تفتيش تفقدية لمنزلها ما أدي لمصرعها.

وقالت وسائل إعلام محلية إن عناصر الشرطة وبينما كانوا يتفقدون منزل ماركيز التي كانت تعاني من نوبة عصبية، أطلقوا النار على الممثلة بعدما رفعت في وجههم مسدسا ، وبعد نقلها إلى المستشفى بقليل أعلنت وفاتها.

وفي تغريدة على تويتر، أصدر قسم الشرطة في المقاطعة بيانا صحافيا حول الحادثة.



يذكر أن فانيسا ماركيز كانت في التاسعة والأربعين من عمرها وقد شاركت في المسلسل الأميركي الشهير ER بدور ممرضة كما شاركت في أعمال تلفزيونية وسينمائية متعددة.