  • السبت 01 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:10 ص
بحث متقدم
"الكلاد ده اللي جاب الإخوان ورا"

"الكلام ده اللي جاب الإخوان ورا"

بشار يخلي 3 قواعد جوية تحسبا لضربة جديدة

بشار يخلي 3 قواعد جوية تحسبا لضربة جديدة

مفاجآت صادمة علي صفحات الحوثي

مفاجآت صادمة علي صفحات الحوثي

اعتماد حركة دبلوماسية جديدة..هذه أبرز الأسماء

اعتماد حركة دبلوماسية جديدة..هذه أبرز الأسماء

مقتل فنانة شهيرة في عملية تفتيش

مقتل فنانة شهيرة في عملية تفتيش

مسجد يتحول إلي كنيسة..تعرف علي الأسباب

مسجد يتحول إلي كنيسة..تعرف علي الأسباب

شباب الإخوان (أرشيفية)

قريبًا.. عزل المنتمين لـ«الإخوان» من الجهاز الإدارى للدولة

فيس بوك

هل يجوز عقد القران عبر الإنترنت؟

النمل الأبيض

تضرر أكثر من 10 آلاف منزل من هجمات «النمل الأبيض»

صلاح

تعرف على عدد نقاط «صلاح» في سباق الأفضل أوروبيًا

بأمريكا..

مقتل فنانة شهيرة في عملية تفتيش

الصفحة الأخيرة

مقتل فنانة شهيرة في عملية تفتيش
مقتل فنانة شهيرة في عملية تفتيش

عبد القادر وحيد ووكالات

أخبار متعلقة
#

السيسي: لدينا إرادة قوية للكشف عن قتلة ريجيني

#

مقتل أحد مطلقي النار بولاية فلوريدا الأمريكية

#

بالصور.. تمارين بسيطة للتخلص من "الكرش"

#

أسرار جديدة عن مقتل نجل "البغدادي"

الشرطة

مقتل

أطلاق النار

كاليفورنيا

منزلها

قام شرطي بإطلاق النار على الممثلة الأميريكية "فانيسا ماركيز" في منزلها بمقاطعة ساوت باسيدينا بولاية كاليفورنيا، أمس الخميس أثناء عملية تفتيش تفقدية لمنزلها ما أدي لمصرعها.

وقالت وسائل إعلام محلية إن عناصر الشرطة وبينما كانوا يتفقدون منزل ماركيز التي كانت تعاني من نوبة عصبية، أطلقوا النار على الممثلة بعدما رفعت في وجههم مسدسا ، وبعد نقلها إلى المستشفى بقليل أعلنت وفاتها.

وفي تغريدة على تويتر، أصدر قسم الشرطة في المقاطعة بيانا صحافيا حول الحادثة.

يذكر أن فانيسا ماركيز كانت في التاسعة والأربعين من عمرها وقد شاركت في المسلسل الأميركي الشهير ER بدور ممرضة كما شاركت في أعمال تلفزيونية وسينمائية متعددة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» مرتضى: سأرحل عن الزمالك في هذا التوقيت
» أمريكا تحذّر روسيا من الهجوم على إدلب
» بالفيديو.. والدة «جون ماكين» البالغة 106 أعوام تودع نجلها
» ليبيا.. 38 قتيلًا جراء اشتباكات طرابلس
» اغتيال رئيس «جمهورية دونيتسك» داخل مقهى بأوكرانيا
» انفصال عربتي قطار دون إصابات في الإسكندرية
» «الأرصاد»: طقس حار غدًا.. والعظمى 36 (درجات الحرارة)
» بالفيديو.. انهيار طفل بالبكاء بسبب "محمد صلاح"
» القاهرة المدينة الأكثر تلوثًا فى العالم
» «الأزهر» يدين قمع الاحتلال لاحتجاجات الفلسطينيين
» تحذيرًا لأعدائها.. إيران تنقل صواريخ باليستية للعراق

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:09 ص

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
الطلاق
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة