اعتماد حركة دبلوماسية جديدة..هذه أبرز الأسماء

31 أغسطس 2018 - 10:57 م

اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسى حركة نقل السفراء بالخارج لمدة أربعة أعوام قادمة ، حيث شملت القائمة الكاملة للحركة تعيين ألفت عبد الفتاح أحمد فرح السفير فوق العادة لدى حكومة جمهورية كرواتيا سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، وتعيين ناصر أحمد كامل على سفير فوق العادة المفوض لدى المملكة المتحدة وشمال إيرلندا السفير من الفئة الممتازة بديوان عام الوزارة.

وصدق الرئيس على تعيين هشام محمد ناجى عبد الحميد السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية بوركينا فاسو، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، وشريف ربيع الوزير المفوض بديوان وزارة الخارجية سفيرا لدى بوركينافاسو، وحاتم الألفى الوزير المفوض بوزارة الخارجية سفيرا لدى موزمبيق وغير مقيم لدى مملكة سوازيلاند، وحمد شعبان عبد الحليم، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية بلقب سفير لدى حكومة الكونغو الديمقراطية، وحسام حسين إسماعيل حسين الوزير المفوض بديوان وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية توجو.

كما قرر الرئيس السيسى تعيين محمد جابر أبو الوفا الوزير المفوض بديوان وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى تنزانيا، وغير مقيم لدى حكومة جزر القمر، ومحمد إبراهيم نصر سالم الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة الصومال الفيدرالية، وتعيين السفير أحمد أبو زيد سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة كندا، ومحمد مصطفى عبد المغنى حيدر، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة غانا، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية، ومحمد كريم فؤاد شريف، المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة توجو، وزيرا مفوضا بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارا من أول أكتوبر و يسرى محمد خليل محمد السفير فوق العادة المفوض لدى الكونغو ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

بينما تقرر تعيين هبة المراسي، السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية الهند، وغير مقيم لدى مملكة بوتان، وأشرف محمد محى الدين الموافي، السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة المجر، وأمل مصطفى محمد كامل مراد، السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية شيلي.

وقرر الرئيس السيسى تعيين حسام الدين قاسم عيسى مسلم السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية السودان، وخالد وفيق إسماعيل ثروت، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية أيرلندا، وأحمد أحمد رشاد سلامة، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى إيران.

فيما تم تعيين شريف أحمد محمود كامل السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى الأردن، وهانى صلاح مصطفى الوزير المفوض بديوان وزارة الخارجية، سفيرا لدى أفغانستان، ونهى أحمد ماهر خضر الوزير المفوض بديوان وزارة الخارجية، سفيرا لدى السنغال وغير مقيم لدى جامبيا، وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، وخالد محمود عزمي، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا لدى إسرائيل.

بينما تقرر تعيين خالد محمد سامى الأبيض الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا لدى حكومة كينيا وغير مقيم لدى حكومة جمهورية سيشل، وحسن أحمد شوقى الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا لدى حكومة جمهورية مالاوي، وعماد مجدى حنا كامل الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا لدى حكومة غانا، وتعيين بهاء الدين الدسوقى السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا لدى حكومة أرمينيا وغير مقيم لدى حكومة جورجيا.

كما تم تعيين عادل حسن الألفى السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة البرتغال، وتعيين على عمر على سرى السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية كرواتيا، ونهلة محمد عصام الدين الظواهري، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا لدى كازاخستان، وغير مقيم لدى حكومة قيرغيزستان، وشريف البديوى السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا لدى الإمارات، وأسامة سعيد خليل، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة الأكوادور، وأسامة محمود عبد الخالق السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة إثيوبيا.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسى التمديد لسفير مصر فى الولايات المتحدة ياسر رضا والسفير إيهاب بدوى لدى فرنسا لمدة عام.