مفاجآت صادمة علي صفحات الحوثي

31 أغسطس 2018 - 11:18 م

قال الكاتب والمحلل اليمني محمد جميح إنه تفاجأ بأعداد كبيرة من قتلي الحوثي ، خاصة علي صفحات وسائل الاجتماعي التابعة لهم.

وأضاف جميح علي حسابه الشخصي علي فيس بوك : دخلت حساب الصديق باسم اليماني، فهالني الأعداد الكبيرة لقتلى الحوثيين التي يوثقها من مواقعهم وصفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة بالصور والأسماء.

وتابع قائلا : كم كبير من الصور لأطفال وشباب يذهبون لمحارقهم ظانين أنهم يدافعون عن وطن، في صف من تسبب بالحرب في هذا الوطن، والذي لولاه أصلاً لما كانت حرب، ولا تحالف، ولا ضرورة للدفاع عن الوطن.

يقول الحوثي إننا نبرر لـ"العدوان"، والحقيقة أنه هو أكبر مبررات الحرب، لافتا إلي أن الحقيقة هي أن عبدالملك الحوثي ومقربيه مستفيدون من هذه الحرب، ولذا يرفضون الحلول والمرجعيات.

وأوضح جميح أن السلام يعني خسارتهم لما تحت يدهم من سلطة وثروة، السلام يعني تنازلهم عن تميزهم السلالي، وأن يدخلوا في منافسة متكافئة مع اليمنيين نحو السلطة، السلام يعني أن أحقاد عبدالملك وأسرته لمقتل حسين لن تجد مخرجاً يشفيها.

وأشار إلي أن حقد الحوثي لمقتل أخيه، بالإضافة إلى حقده التاريخ والطائفي والإمامي، وطموحه لملك اليمن، وفرحته بلقب الولي قائد الثورة، وخشيته من فقدان امتيازاته، كل ذلك يمنعه من التقدم نحو السلام.

وفِي الأخير هو لا يحسب حساباً لليمنيين الذين يُقتلون معه، لأنه لا يرى نفسه منهم في الأصل، فإن انتصر فقد نال مُلكاً بحمقى، وإن انهزم فقد قُتل معه حمقى.