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إبراشية المنيا تصدر بيانًا حول الأحداث الطائفية بدمشاو هاشم

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احداث طائفية

محفظة المنيا

كنيسة المنيا

أصدرت إبراشية المنيا وأبوقرقاص مساء الجمعة بيانا أوضحت فيه حقيقة الأحداث الطائفية التى وقعت بقرية دمشاو هاشم التابعة لمركز المنيا.

وقال البيان إن عددا من مسلمى القرية اعتدوا على منازل كل من: عادل سعيد رزق، ورضا عبد السيد رزق، وكامل فوزي شحاتة، وفوزي شحاتة بطرس، ونهب كمية من المشغولات الذهبية والأموال وحطموا الأجهزة المنزلية والكهربائية، وأضرموا النيران في بعض ممتلكاتهم، كما أصيب كل من: عادل سيد رزق 54 عاما، مدرس، بجرح قطعي في فروة الرأس، وفضل عطية نجيب، 45 عاما، بجرح قطعي في الشفة العليا، وأصيب كذلك أحد رجال الإطفاء، وتمت معالجتهم داخل مستشفى المنيا العام.

وأضاف البيان أنه تواردت أنباء منذ عدة أيام عن عزم  بعض أبناء القرية القيام بالهجوم وتم إبلاغ الجهات المعنية ولكن قوات الأمن وصلت القرية بعد قيام المعتدين بإطلاق الهتافات التحريضية ثم التعديات المذكورة.

وأوضح البيان ةأن القرية تعرضت لهجمات مماثلة عام 2005، وتركت حينئذ عدة عائلات قبطية القرية بسبب شدة ما عانوه ولم يُعاقب وقتها أحد المعتدين، وها هو الأمر متكرر الأمر ويتم التحريض على صفحات التواصل الاجتماعي بوضوح.

واختتم البيان أننا نعشم مع وفود قيادات جديدة واعدة للمحافظة أن تتم معالجة هذه المشاكل وأن تكون هناك تحركات أسرع وخطوات وقائية لمنع مثل ذلك، وأن يتم معاقبة المعتدين ونشر السلام وتأكيد العدالة في ربوع هذه المحافظة الغالية، فإن جهود مخلصة من بعض أجهزة الدولة تتوقف عند بعض من أصحاب النفوذ وذوي الحيثية.

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