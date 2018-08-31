بشار يخلي 3 قواعد جوية تحسبا لضربة جديدة

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ضربة جوية

أحمد رحال

قوات الأسد إخلاء

3 قواعد جوية

قال العميد ركن أحمد رحال  إن هناك ارتباك وخوف في صفوف قوات الأسد ، ما دفع النظام لإخلاء ثلاث قواعد جوية.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه علي تويتر : "نظام الأسد يخلي ثلاثة قواعد جوية ومهبط حوامات (حماه، السين، التي فور، مدرسة المجنزرات) إلى قواعد حميميم وكويرس والمزة وخلخلة تخوفا من ضربة غربية.

يذكر أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، حذر روسيا من أن بلاده مستعدة لتوجيه ضربة عسكرية ضد سوريا أشد قوة مما نفذته فى الماضى.

وقالت المصادر، التى طلبت عدم ذكر اسمها، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الأسد يخطط لشن هجوم كيماوى في ظل سعيه إلى استعادة السيطرة على محافظة إدلب ، وهى المنطقة الوحيدة من البلاد التي مازالت تحت سيطرة " النصرة " .


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