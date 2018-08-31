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"الكلاد ده اللي جاب الإخوان ورا"

"الكلام ده اللي جاب الإخوان ورا"

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قيادي بالجماعة الإسلامية:

"الكلام ده اللي جاب الإخوان ورا"

الحياة السياسية

"الكلاد ده اللي جاب الإخوان ورا"
"الكلاد ده اللي جاب الإخوان ورا"

عبد القادر وحيد

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الإخوان

أحمد حسني

بيحموا مصر

قيادي بالجماعة الإسلامية

استنكر أحمد حسني القيادي بالجماعة الإسلامية ما يتردد من شعارات وعبارات أن مصر لا يوجد بها رجال إلا الإخوان المسلمين.

وأضاف في رده علي حساب قلم حر علي تويتر مافيش حاجة كرهت الناس في الإخوان وجابتهم ورا إلا الكلام ده بكل أسف.

كان حساب قلم حر قد غرد علي حسابه : "مفيش رجالة بيحبوا مصر  في مصر الا الاخوان محدش بيضحي بعمره  لبلدة الا الاخوان خلاص الكلام".

كما علق حساب أبو زياد : " كلام غير صحيح وعنصري وهو دا سبب ضياع الثوره علي ايديهم حسبي الله ونعم الوكيل".

بينما علق حساب محمد كامل  : " في ناس كتير تحب مصر غير الاخوان".


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