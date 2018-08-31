"الكلام ده اللي جاب الإخوان ورا"

31 أغسطس 2018 - 11:55 م

استنكر أحمد حسني القيادي بالجماعة الإسلامية ما يتردد من شعارات وعبارات أن مصر لا يوجد بها رجال إلا الإخوان المسلمين.

وأضاف في رده علي حساب قلم حر علي تويتر مافيش حاجة كرهت الناس في الإخوان وجابتهم ورا إلا الكلام ده بكل أسف.

كان حساب قلم حر قد غرد علي حسابه : "مفيش رجالة بيحبوا مصر في مصر الا الاخوان محدش بيضحي بعمره لبلدة الا الاخوان خلاص الكلام".

كما علق حساب أبو زياد : " كلام غير صحيح وعنصري وهو دا سبب ضياع الثوره علي ايديهم حسبي الله ونعم الوكيل".

بينما علق حساب محمد كامل : " في ناس كتير تحب مصر غير الاخوان".