أول تعليق لنجل مبارك علي صورة والده

01 سبتمبر 2018 - 12:23 ص

تسببت صورة ظهر فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بشعر أبيض للمرة الأولى على مواقع التواصل الاجتماعي في جدل واسع بين رواد مواقع التواصل.

علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، تحدث عن الوضع الصحي لوالده، حيث أكد في تغريدة له "أنه بخير".

وأضاف نجل مبارك في رده على أحد متابعيه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" الذي سأله : "‏ ‎أستاذ علاء طمنا على فخامة الرئيس وشكرًا ليك".

وجاء رده قائلا: "‏ ‎الحمد والشكر لله بخير، وشكرا لحضرتك أستاذ حسن".

كما أعاد الحساب الذي يحمل اسم حسن ادريس سؤاله ليقول إن "الناس قلقانة على فيسبوك بشكل غريب، يا ريت حضرتك تطمنهم بأي وسيلة، وكتر خيرك" ، ليعاود علاء الرد عليه قائلا: "‏ ‎الحمد والشكر لله، الوالد بخير أستاذ حسن".