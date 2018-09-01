السجن مدي الحياة لداعشي خطط لقطع رأس"ماي"

01 سبتمبر 2018 - 12:43 ص

أصدر القضاء البريطاني، حكمًا بالسجن مدى الحياة أمس الجمعة على الشاب نعيم الرحمن زكريا (21 عامًا)؛ لتخطيطه لاغتيال رئيسة الوزراء تيريزا ماي، عبر تفجير عبوة ناسفة عند وصولها إلى مكتبها في داونينج ستريت، ثم استخدام سكين أو مسدس لمهاجمتها.

كما أدانت الشرطة الشاب البريطاني، الشهر الماضي، بارتكاب أعمال مسلحة، حيث صدر، أمس ، بحقه حكم يقضي بسجنه مدى الحياة؛ ما يعادل 30 عامًا خلف القضبان.

وقال كبير المنسقين الوطنيين لمكافحة الإرهاب في بريطانيا، دين هايدون: "كانت (ماي) هدف نعيم الرحمن، لكن لم تكن لديه غضاضة في فكرة قتل المارة الأبرياء في مسعاه للوصول إليها"، مشيرًا إلى أنه في مرحلة ما قال نعيم لضابط سري من وحدة مكافحة الإرهاب إنه حتى لو لم يستطع الوصول إلى رئيسة الوزراء، فإنه يريد فقط أن يزرع الخوف في قلوب الناس.

وكشف زكريا مخططه خلال حوار عبر تطبيق تليغرام مع عنصر أمني بريطاني قدم نفسه بأنه عضو في تنظيم الدولة الاسلامية ، حيث كتب زكريا على تليغرام "أريد ان أحاول قتل تيريزا ماي".

وبعد أن رصد المكان وتحقق من أماكن عناصر الأمن شرح لعنصر أمني آخر قدم نفسه أيضا على أنه مناصر للتنظيم الجهادي، بأنه "سيركض بسرعة كبيرة حتى مدخل المقر ويسعى لقطع رأس" رئيسة الحكومة.