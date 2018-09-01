  • السبت 01 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:19 ص
بحث متقدم
محتجون يقتحمون ديوان محافظة البصرة بقنابل حارقة

محتجون يقتحمون ديوان محافظة البصرة بقنابل حارقة

خاشقجي : تحققت نبوءتي عن " الجولاني"

خاشقجي : تحققت نبوءتي عن " الجولاني"

حذرت من تلوث القاهرة قبل 70 عاما..معلومات صادمة

حذرت من تلوث القاهرة قبل 70 عاما

أول تعليق لنجل مبارك علي صورة والده

أول تعليق لنجل مبارك علي صورة والده

"الكلاد ده اللي جاب الإخوان ورا"

"الكلام ده اللي جاب الإخوان ورا"

بشار يخلي 3 قواعد جوية تحسبا لضربة جديدة

بشار يخلي 3 قواعد جوية تحسبا لضربة جديدة

مفاجآت صادمة علي صفحات الحوثي

مفاجآت صادمة علي صفحات الحوثي

السجن مدي الحياة لداعشي خطط لقطع رأس"ماي"

السجن مدي الحياة لداعشي خطط لقطع رأس"ماي"

اعتماد حركة دبلوماسية جديدة..هذه أبرز الأسماء

اعتماد حركة دبلوماسية جديدة..هذه أبرز الأسماء

مسجد يتحول إلي كنيسة..تعرف علي الأسباب

مسجد يتحول إلي كنيسة..تعرف علي الأسباب

خاشقجي : تحققت نبوءتي عن " الجولاني"

الحياة السياسية

خاشقجي : تحققت نبوءتي عن " الجولاني"
خاشقجي : تحققت نبوءتي عن " الجولاني"

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

خاشقجي: ليلة كاملة أقرأ تاريخ هذه الفنانة

#

هذا الأمر سيحدث للسوريين عقب اجتماع "ترمب - بوتين"

#

بالفيديو.. الشعراوي يعلمنا كيف نتوب

#

خاشقجي لـ الإسلاميين: دعوكم من أناشيد "سيد قطب"

جمال خاشقجي

هيئة تحرير الشام

تنظيم إرهابي

القرار التركي

أكد جمال خاشقجي الكاتب والإعلامي السعودي حقيقة ما كتبه منذ أيام أن تركيا سوف تعلن تنظيم هيئة تحرير الشام – النصرة سابقا- تنظيما إرهابيا.

وأضاف خاشقجي في تدوينة مصغره له علي حسابه علي تويتر : " تغريدتي قبل ايّام .. اخيرا اتخذ الاتراك القرار الصحيح وأعلنوا هيئة تحرير الشام تنظيما ارهابيا" .

كان خاشقجي قج غرد منذ أيام : " الأتراك قد ينقذون أدلب ومشروعهم المتوافق مع الغالبية السورية ان اتخذوا موقفا حاسما ضد الجولاني وعصابته، اذ لديهم القوة اللازمة لذلك".

جاء هذا عقب مرسوم صدر عن الرئاسة التركية ونشر أمس الجمعة أن تركيا صنفت هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية وذلك مع استعداد نظام بشار لهجوم عسكري في شمال غرب سوريا حيث تتمتع الهيئة بوجود كبير.

وجاء التصنيف بمرسوم جمهوري نشر في الجريدة الرسمية، ويتطابق مع قرار الأمم المتحدة في شهر يونيو الماضي، بإضافة "الهيئة" إلى قائمة الأفراد والمنظمات التي ستجمد أرصدتهم بسبب صلات بتنظيمي القاعدة و"داعش".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد صرح  الأسبوع الماضي: أن "السعي لحل عسكري في إدلب سيكون كارثيا حتى رغم وجود متشددين هناك"، محذرا من موجة جديدة من اللاجئين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» مرتضى: سأرحل عن الزمالك في هذا التوقيت
» أمريكا تحذّر روسيا من الهجوم على إدلب
» بالفيديو.. والدة «جون ماكين» البالغة 106 أعوام تودع نجلها
» ليبيا.. 38 قتيلًا جراء اشتباكات طرابلس
» اغتيال رئيس «جمهورية دونيتسك» داخل مقهى بأوكرانيا
» انفصال عربتي قطار دون إصابات في الإسكندرية
» «الأرصاد»: طقس حار غدًا.. والعظمى 36 (درجات الحرارة)
» بالفيديو.. انهيار طفل بالبكاء بسبب "محمد صلاح"
» القاهرة المدينة الأكثر تلوثًا فى العالم
» «الأزهر» يدين قمع الاحتلال لاحتجاجات الفلسطينيين
» تحذيرًا لأعدائها.. إيران تنقل صواريخ باليستية للعراق

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:09 ص

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
الطلاق
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة