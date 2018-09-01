خاشقجي : تحققت نبوءتي عن " الجولاني"

01 سبتمبر 2018 - 01:43 ص

أكد جمال خاشقجي الكاتب والإعلامي السعودي حقيقة ما كتبه منذ أيام أن تركيا سوف تعلن تنظيم هيئة تحرير الشام – النصرة سابقا- تنظيما إرهابيا.

وأضاف خاشقجي في تدوينة مصغره له علي حسابه علي تويتر : " تغريدتي قبل ايّام .. اخيرا اتخذ الاتراك القرار الصحيح وأعلنوا هيئة تحرير الشام تنظيما ارهابيا" .

كان خاشقجي قج غرد منذ أيام : " الأتراك قد ينقذون أدلب ومشروعهم المتوافق مع الغالبية السورية ان اتخذوا موقفا حاسما ضد الجولاني وعصابته، اذ لديهم القوة اللازمة لذلك".

جاء هذا عقب مرسوم صدر عن الرئاسة التركية ونشر أمس الجمعة أن تركيا صنفت هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية وذلك مع استعداد نظام بشار لهجوم عسكري في شمال غرب سوريا حيث تتمتع الهيئة بوجود كبير.

وجاء التصنيف بمرسوم جمهوري نشر في الجريدة الرسمية، ويتطابق مع قرار الأمم المتحدة في شهر يونيو الماضي، بإضافة "الهيئة" إلى قائمة الأفراد والمنظمات التي ستجمد أرصدتهم بسبب صلات بتنظيمي القاعدة و"داعش".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد صرح الأسبوع الماضي: أن "السعي لحل عسكري في إدلب سيكون كارثيا حتى رغم وجود متشددين هناك"، محذرا من موجة جديدة من اللاجئين.