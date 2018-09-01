محتجون يقتحمون ديوان محافظة البصرة بقنابل حارقة

01 سبتمبر 2018 - 02:17 ص

أقدم متظاهرون أمام مقر مجلس محافظة البصرة جنوب العراق، علي إطارات مركبات خارج المبنى، وحاولوا اقتحامه.

وأفادت مصادر محلية، أن المحتجين ألقوا قنابل حارقة على مقر الحكومة المحلية، وحاولت قوات مكافحة الشغب التصدي للمتظاهرين وأطلقت الغاز المسيل للدموع ، بحسب رويترز.

كما قام المحتجون أمس الجمعة بتحطيم جزءا من الجدار الخرساني المحيط بمقر محافظة البصرة، ورشقوا المبنى بالقنابل الحارقة من الفجوة، التي فتحوها وهم يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة.

يأتي هذا في ظل تصاعد الغضب الشعبي في وقت يكافح فيه السياسيون لتشكيل حكومة جديدة، بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة في مايو الماضي.

وارتبطت احتجاجات، أمس، بشكل كبير بارتفاع نسبة الملوحة في مياه الشرب بالبصرة والتي يقول السكان إنه يجعلها غير صالحة للشرب.

وتعاني البنية التحتية في المدينة النفطية سنوات من الإهمال وضعف الاستثمار، ما أسفر عن استياء واسع حيث يقارن السكان أحوالهم بالثروة النفطية، والحالة التي يعيشون فيها من تدني في أحوال المعيشة.