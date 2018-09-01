نجل مبارك يهاجم صحيفة شهيرة بسبب صورة والده

01 سبتمبر 2018 - 02:50 ص

استنكر علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك ما نشرته صحيفة شهيرة عن ثمن الكرسي الذي يجلس عليه والده ، في آخر صورة له تم تداولها علي منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف نجل مبارك في تدوينة مصغرة له علي حسابه علي تويتر : " دليل الهيافة والتفاهة والكبت ! جريدة تركت كل مشاكل الناس واجتهدت وتعمقت في البحث عن ثمن كرسي يجلس عليه الرئيس مبارك في احدي الصور! لن ينصلح الحال طالما هناك صحافة لا تحترم عقول الناس" .

جاء هذا عقب ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصورة حديثة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تظهر تقدمه في السن بطريقة أذهلت النشطاء لما حدث من تغييرات على وجهه.

كما يظهر في الصورة شيب شعره وتجاعيد في الوجه إضافة إلى كسل في إحدى عينيه.