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ملك ماليزيا يتنازل عن نفقات عيد ميلاده لتسديد ديون بلده

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ملك ماليزيا
ملك ماليزيا

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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ملك ماليزيا

قرر الملك محمد الخامس - ملك ماليزيا  - إلغاء الكثير من المخصصات التي كان مقررًا إنفاقها في يوم ميلاده ، وذلك دعمًا لاقتصاد بلده .

وذكرت وكالة الأنباء الماليزية "برناما"، اليوم الجمعة، أن الملك (49 عاما) ألغى الاحتفالات والفعاليات التي كانت ستقام في 9 سبتمبر/أيلول المقبل، بمناسبة عيد ميلاده، وقرر استخدام تلك المصاريف التي ستنفق للاحتفالات من أجل سداد الديون الخارجية للبلاد.

وأشارت إلى أن الملك سيحول قيمة مصاريف احتفالات ذكرى ميلاده، إلى "صندوق الأمل" الذي أسسه رئيس الوزراء، مهاتير محمد، في 30 مايو/ أيار الماضي، من أجل سداد ديون البلاد الخارجية.

وعلى صعيد آخر، بلغ حجم تبرعات الشعب الماليزي لـ"صندوق الأمل" منذ تأسيسه حتى اليوم، 43.5 مليون دولار.

ويبلغ حجم ديون البلاد نحو 252 مليار دولار، تقول الحكومة الحالية إنها تراكمت بسبب سوء الإدارة والفساد، خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق (2009-2018).

واتخذت البلاد إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة، خفضت في إطارها رواتب الوزراء بنسبة 10 بالمئة.

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