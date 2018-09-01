مرتضى: خايف أسيب الزمالك فيبقى زي "العراق"

01 سبتمبر 2018 - 06:54 ص

وجه مرتضى منصور عدة رسائل إلى أعضاء الجمعية العمومية خلال كلمة وجهها بنادي الزمالك .



وقال "مرتضى" : "أقسم بالله أنني سأرحل إن قلتم لي ارحل. سأظل خادما للنادي طوال عمري".



وأضاف: " أتعلمون ما الذي يبقيني في النادي حتى الآن؟ أخشى أن يكون النادي مثل العراق وأخاف على أولادنا وبناتنا".



وأردف: " لا أريد ترك النادي إلا بعد أن أتمم بناء فرع 6 أكتوبر واستاد خاص بالنادي، وبعد قيامي ببناء الفرع سأقول لكم شكرا".

