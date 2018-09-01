مرتضى: خايف أسيب الزمالك فيبقى زي "العراق"

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
وجه مرتضى منصور عدة رسائل إلى أعضاء الجمعية العمومية خلال كلمة وجهها بنادي الزمالك .
وقال "مرتضى" : "أقسم بالله أنني سأرحل إن قلتم لي ارحل. سأظل خادما للنادي طوال عمري".
وأضاف: " أتعلمون ما الذي يبقيني في النادي حتى الآن؟ أخشى أن يكون النادي مثل العراق وأخاف على أولادنا وبناتنا".
وأردف: " لا أريد ترك النادي إلا بعد أن أتمم بناء فرع 6 أكتوبر واستاد خاص بالنادي، وبعد قيامي ببناء الفرع سأقول لكم شكرا".
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