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مرتضى: خايف أسيب الزمالك فيبقى زي "العراق"

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مرتضى
مرتضى

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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مرتضى منصور

وجه مرتضى منصور عدة رسائل إلى أعضاء الجمعية العمومية خلال كلمة وجهها بنادي الزمالك .

وقال "مرتضى" : "أقسم بالله أنني سأرحل إن قلتم لي ارحل. سأظل خادما للنادي طوال عمري".

وأضاف: " أتعلمون ما الذي يبقيني في النادي حتى الآن؟ أخشى أن يكون النادي مثل العراق وأخاف على أولادنا وبناتنا".

وأردف: " لا أريد ترك النادي إلا بعد أن أتمم بناء فرع 6 أكتوبر واستاد خاص بالنادي، وبعد قيامي ببناء الفرع سأقول لكم شكرا".

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