صحفي أرجنتيني أجرى حوارا مع صلاح: هذا ما يغضبه بشدة

01 سبتمبر 2018 - 07:14 ص

كشف سيرجيو دانشويسكاي - الصحفي بجريدة "كلارين" الأرجنتينية عن - تفاصيل حواره مع نجمنا المصري محمد صلاح على هامش ترشيحه لجائزة أفضل لاعب بأوروبا .



وقال "دانشويسكاي" إنه تحدث مع عدد كبير من النجوم لكن يبقى صلاح واحدًا من أفضل النجوم الذي تعامل معه "حسب مصراوي".



وأضاف أن صلاح كان حريصًا جدًا فيما يخص مستقبله، مشددًا أن تركيزه في الوقت الحالي على تقديم المزيد والمزيد لفريق ليفربول بغض النظر عن التفكير في ريال مدريد او برشلونة.

وأكمل ساخرًا أن حواره مع محمد صلاح كلفه الكثير، مشددًا على أن قيمة الحوار مع صلاح أكبر بكثير.

وتطرق سيرجيو للحديث عن فكرة الثأر من المنتخب، حيث قال: "صلاح أكد أنه يسعى للثأر لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الظهور بوجه باهت في كأس العالم الأخيرة في روسيا."

وخرج المنتخب المصري بدون اي رصيد من النقاط في البطولة التي حسم لقبها المنتخب الفرنسي.

واختتم: "صلاح تعهد بالثأر لمنتخب مصر، حيث أنه يشعر بغضب كبير بسبب المونديال الأخير."