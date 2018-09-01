  • السبت 01 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:41 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

"أجيري" يطلب لقاء "صلاح".. تعرف علي السبب

الدولار يرتفع إلى 16.20 جنيه

ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

المتوفاة

صور .. وفاة فتاة داخل حمام مطعم شهير بالجيزة والسر ....

حمادة يحيى

عريس كفر الشيخ يُبكي "فيس بوك" .. مات مبتسمًا بعد دقائق من الزواج

صلاح

صحفي أرجنتيني أجرى حوارا مع صلاح: هذا ما يغضبه بشدة

مرتضى

مرتضى: خايف أسيب الزمالك فيبقى زي "العراق"

الإبراشي

سر غياب "الإبراشي" المفاجيء عن تقديم برنامجه

نجل مبارك يهاجم صحيفة شهيرة بسبب صورة والده

نجل مبارك يهاجم صحيفة شهيرة بسبب صورة والده

خاشقجي : تحققت نبوءتي عن " الجولاني"

خاشقجي : تحققت نبوءتي عن " الجولاني"

حذرت من تلوث القاهرة قبل 70 عاما..معلومات صادمة

حذرت من تلوث القاهرة قبل 70 عاما

عريس كفر الشيخ يُبكي "فيس بوك" .. مات مبتسمًا بعد دقائق من الزواج

قبلي وبحري

حمادة يحيى
حمادة يحيى

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

فيفي عبده: عزموني قبل كدة بالبيت الأبيض ومرحتش

#

إسرائيل تفرج عن «رائد صلاح»

#

أول تعليق لـ "عكاشة" بعد زواجه

#

قريبًا .. زوكربيرج" يفقد منصبه في "فيس بوك"

حمادة يحيى

عريس سنهور

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قصة الشاب "حمادة محمد يحيى" - ابن مدينة سنهور بمحافظة كفر الشيخ - الذي قضى بعد كتب كتابه ب4 ساعات تقريبًا .

وكشف مقربون من الشاب في سلسلة تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه عاد من إحدى دول الخليج التي كان يعمل بها قبل وفاته بيوم واحد من أجل عقد قرانه ، وبعد كتب الكتاب بـ4 ساعات توفي بسكتة قلبية مفاجأة .

وقال أحد أصدقاء المتوفي في تدوينة: " حمادة كان مكافح وبينحت في الصخر عشان يوفر مبلغ الزواج من خطيبته حبيبة وودعنا قبل ما ينزل مصر وأخبرنا أنه ذاهب لإتمام زفافه".

وأضاف :"حمادة كان إنسان بسيط وحافظ القرآن وبيواظب على الصلاة وبيساعد زملائه في الغربة".

واستدرك :"حمادة قبل وفاته كان كافح عشان يكمل مبلغ معين لإتمام زواجه وأرسله لوالده عشان يكمل له شقته ويفرشها للزواج قبل نزوله إلى مصر ".

وقال أحد أقرباء الراحل ويدعى "محمد يحيى":"كنا مسميين حمادة العريس المنتظر لأنه كان منتظر الزواج بفارغ الصبر".

وأضاف:" قبل كتب الكتاب حضني بقوة بشكل غريب وكأنه بيودعني وأنا مش عارف".

وأضاف محمد يحيى:" حمادة كان إنسان بسيط ومحبوب علشان كده توفي وهو بيضحك بعد سكتة قلبية مفاجئة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 36 درجة
» شاهد .. صورة مسربة لـ"الآيفون" الجديد
» اكتشاف خطير يثبت وجود "كائنات فضائية"
» دراسة: نوم القيلولة يجعل الإنسان أكثر سعادة
» أغرب مفارقة حدثت في جنازة "جون ماكين"
» ضبط حاخام يهودي يصور النساء عاريات
» الكشف عن الجملة التي قالتها الأميرة ديانا قبل وفاتها بدقائق
» ملك ماليزيا يتنازل عن نفقات عيد ميلاده لتسديد ديون بلده
» مرتضى: سأرحل عن الزمالك في هذا التوقيت
» أمريكا تحذّر روسيا من الهجوم على إدلب
» بالفيديو.. والدة «جون ماكين» البالغة 106 أعوام تودع نجلها

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
الطلاق
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة