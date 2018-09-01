عريس كفر الشيخ يُبكي "فيس بوك" .. مات مبتسمًا بعد دقائق من الزواج

01 سبتمبر 2018 - 08:07 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قصة الشاب "حمادة محمد يحيى" - ابن مدينة سنهور بمحافظة كفر الشيخ - الذي قضى بعد كتب كتابه ب4 ساعات تقريبًا .



وكشف مقربون من الشاب في سلسلة تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه عاد من إحدى دول الخليج التي كان يعمل بها قبل وفاته بيوم واحد من أجل عقد قرانه ، وبعد كتب الكتاب بـ4 ساعات توفي بسكتة قلبية مفاجأة .



وقال أحد أصدقاء المتوفي في تدوينة: " حمادة كان مكافح وبينحت في الصخر عشان يوفر مبلغ الزواج من خطيبته حبيبة وودعنا قبل ما ينزل مصر وأخبرنا أنه ذاهب لإتمام زفافه".

وأضاف :"حمادة كان إنسان بسيط وحافظ القرآن وبيواظب على الصلاة وبيساعد زملائه في الغربة".

واستدرك :"حمادة قبل وفاته كان كافح عشان يكمل مبلغ معين لإتمام زواجه وأرسله لوالده عشان يكمل له شقته ويفرشها للزواج قبل نزوله إلى مصر ".

وقال أحد أقرباء الراحل ويدعى "محمد يحيى":"كنا مسميين حمادة العريس المنتظر لأنه كان منتظر الزواج بفارغ الصبر".

وأضاف:" قبل كتب الكتاب حضني بقوة بشكل غريب وكأنه بيودعني وأنا مش عارف".

وأضاف محمد يحيى:" حمادة كان إنسان بسيط ومحبوب علشان كده توفي وهو بيضحك بعد سكتة قلبية مفاجئة".