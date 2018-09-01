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أغرب مفارقة حدثت في جنازة "جون ماكين"

عرب وعالم

والدة جون ماكين
والدة جون ماكين

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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والدة جون ماكين

كشف التصوير التلفزيوني لجنازة السيناتور الراحل جون ماكين مفارقة غريبة وهي حضور أمه التي تبلغ من العمر 106 عام .

وأظهرت لقطات تصوير روبرتا ماكين على كرسي متحرك لرؤية تابوت ابنها في قاعة الكابيتول المستديرة بواشنطن، في مراسم حضرها العشرات من السياسيين الأميركين.

وظهرت ماكين بصحة جيدة، رغم كبر سنها الذي يصل لـ106 أعوام، كما ظهر عليها التأثر حين اقتربت من تابوت ابنها السيناتور السابق.

وتوفي السناتور الأميركي جون ماكين عن 81 عاما، السبت، بعدما خسر صراعه مع مرض سرطان الدماغ الذي اكتشف الأطباء إصابته به العام الماضي.

وقد استحضر جون ماكين والدته في أحد كتبه، حيث كتب: "لقد نشأت أمي لتكون امرأة قوية ومصممة تتمتع بحياة كاملة وحاولت دائما الاستفادة من فرصها".

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