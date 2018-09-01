صور .. وفاة فتاة داخل حمام مطعم شهير بالجيزة والسر ....

أحمد عادل شعبان
توفيت فتاة في العقد الثالث من العمر داخل حمام أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة إثر جرعة مخدرات زائدة .
وكشفت إدارة المطعم تفاصيل الحادث ، حيث أكدت أن الفتاة دخلت المطعم كأي شخص في تمام الثالثة عصر الأمس ، وبعدها دلفت إلى الحمام لكنها غابت لمدة طويلة هناك ، مما أثار قلق الطاقم المسؤول عن خدمة الزبائن ، فطرقوا الباب لكنها لم تفتح ، فتم كسره ووُجدت الفتاة تهذي بكلمات غير مفهومة فتم استدعاء الإسعاف التي أتت لكن الفتاة توفيت .
تم إبلاغ الشرطة وتبين أن الفتاة تبلغ من العمر 21 سنة ، ونقلت الجثة إلى مشرحة إحدى المستشفيات .
ظهر12:00 م
فجر
04:09
شروق
05:36
ظهر
12:00
عصر
15:35
مغرب
18:24
عشاء
19:54