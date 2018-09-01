صور .. وفاة فتاة داخل حمام مطعم شهير بالجيزة والسر ....

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جرعة هيروين

توفيت فتاة في العقد الثالث من العمر داخل حمام أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة إثر جرعة مخدرات زائدة .

وكشفت إدارة المطعم تفاصيل الحادث ، حيث أكدت أن الفتاة دخلت المطعم كأي شخص في تمام الثالثة عصر الأمس ، وبعدها دلفت إلى الحمام لكنها غابت لمدة طويلة هناك ، مما أثار قلق الطاقم المسؤول عن خدمة الزبائن ، فطرقوا الباب لكنها لم تفتح ، فتم كسره ووُجدت الفتاة تهذي بكلمات غير مفهومة فتم استدعاء الإسعاف التي أتت لكن الفتاة توفيت .

تم إبلاغ الشرطة وتبين أن الفتاة تبلغ من العمر 21 سنة ، ونقلت الجثة إلى مشرحة إحدى المستشفيات .

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