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شاهد .. صورة مسربة لـ"الآيفون" الجديد

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هاتف أيفون
هاتف أيفون

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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هاتف آبل

نشرت مدونة متخصصة في عالم الموبايلات وبخاصة تلك المصنوعة من شركة "أبل" صورًا مصورة لهاتف "آيفون " الجديد المقرر طرحه خلال الشهر الحالي.

وذكرت مدونة "9to5mac"، الجمعة، أن إحدى الصور تعود إلى هاتف آيفون XS Plus، الذي يعتقد أن طوله 6.5 بوصة، فيما تعود أخرى إلى هاتف XS، وفيها الشاشات النحيفة OLED، والهاتفين باللون الذهبي.

ونشرت المدونة أيضا صورة ثالثة للإصدار الرابع لساعة أبل، التي تتميز بشاشة من الحافة إلى الحافة.

وكانت أبل أعلنت، مساء الخميس، أنها ستنظم حفلا في مقرها بولاية كاليفورنيا، الأحد، 12 سبتمبر للكشف عن 3 هواتف جديدة إضافة إلى أجهزة أخرى.

ويختلف إعلان أبل هذه المرة عن مناسبات سابقة كانت تكتفي فيها الشركة الأميركية بالكشف عن هاتف أو اثنين.

وتوقعت تقارير أن تكون الهواتف الثلاثة الجديدة قريبة في التصميم من هاتف آيفون X، الذي أطلق في 2017، لكن مع تعديلات جديدة في الخصائص والحجم، وتخفيض في الأسعار.


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