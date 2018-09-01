» طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 36 درجة

01 سبتمبر 2018 - 09:10 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم السبت 1 سبتمبر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وتكون مثيرة للأتربة، كما تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم

على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

وسط الدلتا 24 35

الإسكندرية 25 32

بلطيم 23 32

مطروح 24 31

السلوم 22 30

سيوة 25 37

بورسعيد 26 31

دمياط 26 31

العريش 24 32

رفح 23 32

الإسماعيلية 23 35

السويس 25 35

رأس سدر 25 35

نخل 21 34

نويبع 28 38

طابا 25 36

كاترين 21 36

الطور 27 34

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 28 38

مرسى علم 30 35

الفيوم 25 36

بني سويف 25 36

المنيا 25 36

أسيوط 24 37

سوهاج 24 38

قنا 26 41

الأقصر 26 43

أسوان 29 43

أبوسمبل 28 41

الوادي الجديد 28 41

شلاتين 27 41

أبورماد 27 39

رأس حدربة 28 37

حلايب 28 36 ??