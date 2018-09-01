"أجيري" يطلب لقاء "صلاح".. تعرف علي السبب

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قرر المكسيكي خافيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، التدخل في الأزمة التي وقعت بين اتحاد الكرة "الجبلاية" واللاعب محمد صلاح، نجم الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي، مطالبا بجلسة خاصة مع اللاعب في 3 سبتمبر الجاري قبل لقاء النيجر من أجل تهيئة اللاعب نفسيا.

ويرغب المدير الفني المكسيكي، في نزع فتيل الأزمة بعدما تعهّد اتحاد الكرة بتنفيذ جميع مطالب نجم ليفربول خلال الفترة الماضية وأعترف أكثر من مسئول بذلك، لافتا إلى أن معسكر المنتخب في كاس العالم الأخيرة بمونديال روسيا شهد العديد من التجاوزات والخروج عن النص.

ويرغب "أجيري" في تهيئة المناخ لجميع نجوم المنتخب داخل معسكر مباراة النيجر ويأتي محمد صلاح بالطبع في مقدمة اللاعبين الذى يرغب أجيري في الاستفادة منهم ومن قدراته الفنية العالية التى أبهرت العالم كله خلال الموسمين الماضيين ، ويعلم مدرب الفراعنة أن مباراة النيجر سيكون لها دور كبير في تحديد مستقبل الفراعنة في التأهل لأمم أفريقيا المقبلة الكاميرون 2019 ، وفي الوقت نفسه، تقرر تأجيل معسكر المنتخب الأول ليقام يوم 3 سبتمبر بدلاً من 2 من نفس الشهر لانشغال عدد كبير من  اللاعبين بمباريات فى الجولة الخامسة للدورى يوم 2 سبتمبر وانضمام معظم اللاعبين مساء يوم 2 و 3 .


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