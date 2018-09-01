وصول عدد الحجاج المصريين المتوفين إلى 63 شخصًا

01 سبتمبر 2018 - 09:33 ص

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس، عن وفاة 3 حالات بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 63 حالة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إن الحالة الأولى لحاج يدعى محمد محمود عبد الوهاب عبد اللطيف، 52 عامًا من محافظة الشرقية، توفي بمكة المكرمة، ويتبع حج الداخلية، والحالة الثانية لحاج يدعى مصطفى مصطفى موسى شلبي، من محافظة الدقهلية، ويتبع حج الفرادي، وتوفي بالمدينة المنورة، والحالة الثالثة لحاج يدعى عبد النبي أحمد شريف، 65 عامًا، من محافظة الجيزة، ويتبع حج القرعة.

وكشفت الوزارة، عن أن الحالات توفوا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، فيما تلقت غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، ويجرى التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.