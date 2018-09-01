أسامة كمال: "اتقوا الله في المصريين"

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السيسي

دي إم سي

أسامة كمال

هاجم  الإعلامي أسامة كمال، موظفي ومسئولي الدولة، الذين يعطلون مصالح المواطنين دون وجه حق، حسبما قال.

وقال كمال خلال برنامجه " مساء دي إم سي"، :"مواطن عنده حق لازم نجيبه له، يوميا مئات الشكاوى بتوصلنى بعنوان استغاثة للرئيس، آخرها شكوى وصلتنى النهاردة على صفحتنا على فيس بوك من محمد عيسى بيقول:"استغاثه لرئاسة الجمهورية إلى الرئيس السيسي شخصيا، سبق ان أرسلت تلغراف وبريد سريع ولم يرد عليا أحد".

وتابع: "المواسير لما بتتسد، المياه ما بتوصلش والناس بتعطش أو المواسير مابتتطلعش المياه لفوق وإلا كنت سمعت عن الموظف اللي داخل لمديره يقول له على مشكلة مواطن بدون سابق معرفة ويقول له فيه مواطن عنده حق لازم نجيبه له".

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