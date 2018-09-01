واشنطن تصدم الفلسطينيين وتقطع مساعدات لاجئي "الأونروا"

01 سبتمبر 2018 - 09:43 ص

أعلنت واشنطن، أمس الجمعة، قطع المساعدات المالية التي تقدمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالكامل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إن الولايات المتحدة ستتوقف عن تمويل وكالة الأونروا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت، في بيان، إن "الولايات المتحدة لن تقدّم بعد اليوم مزيدا من الأموال” لهذه الوكالة “المنحازة بشكل لا يمكن إصلاحه”، متهمةً الأونروا بأنها تزيد “إلى ما لا نهاية وبصورة مضخّمة" أعداد الفلسطينيين الذين ينطبق عليهم وضع اللاجئ.

وبحسب الخارجية الأمريكية فإنّ هذا الوضع هو بكل بساطة “غير قابل للاستمرار".

وأكّدت نويرت، في بيانها، أنّ المشكلة “تتعدّى الاحتياجات التمويلية وعدم تحقيق تقاسم متوازن في الأعباء” بين المانحين إذ إنّ المشكلة تتّصل بـ”نموذج” الأونروا نفسه.

وأضافت أن واشنطن تعتزم لهذا السبب “تكثيف الحوار مع الأمم المتحدة” والجهات الفاعلة الأخرى لإيجاد “نماذج جديدة ومقاربات جديدة، قد تشمل مساعدات ثنائية مباشرة من الولايات المتحدة وشركاء آخرين”.

وشدّدت المتحدثة على أن واشنطن “واعية وقلقة للغاية بشأن تأثير” هذا الوضع “على الفلسطينيين الأبرياء، وبخاصة التلامذة منهم”.

وكانت الولايات المتحدة قد قلصت مساهمتها المالية للوكالة الأممية مؤخراً بمعدل النصف، إذ اقتطعت 300 مليون دولار من الدعم المقرر سنوياً للأونروا وقدّمت للوكالة الأممية فقط 60 مليون دولار.

وبحسب بيار كرينبول، المفوض العام للأونروا، فإن الوكالة بدأت هذا العام بعجز مالي يتجاوز 446 مليون دولار وهو “وضع حرج جداً لمنظمة إنسانية”، لكنّها تمكنت من تأمين 238 مليون دولار في النصف الأول من 2018 “ما سمح لنا ببدء العام الدراسي” مضيفا “لازلنا نحتاج أكثر من 200 مليون دولار لاستكمال هذا العام”.

وتأسست الأونروا في 1949، وهي تقدم مساعدات لأكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني من أصل خمسة ملايين مسجلين لاجئين في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.

والعلاقات بين إدارة دونالد ترامب والسلطة الفلسطينية مجمّدة منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017 اعتراف الولايات المتّحدة رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة لقيت رفضاً من المجتمع الدولي وغضبا فلسطينياً عارماً.

و قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) إن قرار الولايات المتحدة وقف التمويل مخيب للآمال ومثير للدهشة، ورفضت الإصرار الأمريكي على أن برامجها “معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه”.

وقال كريس جانيس، المتحدث باسم الأونروا، في سلسلة تغريدات على تويتر “نرفض بأشد العبارات الممكنة انتقاد مدارس الأونروا ومراكزها الصحية وبرامجها للمساعدة في حالات الطوارئ بأنها ‘معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه‘