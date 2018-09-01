أسعار تذاكر الأهلى والإنتاج الحربي ومواعيد طرحها

01 سبتمبر 2018 - 09:49 ص

أعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن أماكن توافر تذاكر لقاء الأهلي أمام الإنتاج الحربي في إطار منافسات الأسبوع الخامس من عمر مسابقة الدوري.

وتابع التذاكر ستكون متوفرّة بمقر الأهلي بالجزيرة وفرعيْ النادي بمدينة نصر والشيخ زايد، بدايةً من الثانية عشرة ظهر اليوم السبت.

وحدد المدير التنفيذي للنادي، الأسعار كاللاتي هي 30 جنيهًا لـ«الموحدة»، و50 جنيهًا لـ«الأولى»، و300 جنيه لـ«المقصورة»، موضحا بأن التذاكر الخاصة بالجماهير، والتي تم حجزها إلكترونيًا، ستكون متوفرة في نفس التوقيت (الثانية عشرة ظهرًا) من نفس منافذ البيع المتعارف عليها.

ويلتقي الأهلي فريق الإنتاج الحربي في تمام الساعة التاسعة من مساء غد الأحد، على استاد السلام.