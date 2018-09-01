» الكشف عن حياة داخل كوكب "المشترى"

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عرب وعالم

المشتري
المشتري

عمرو محمد-متابعات

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اكتشف علماء فيزياء بجامعة كليمزون حدثًا مذهلَا، حيث توصلوا إلى اكتشاف يظهر غيومًا مائية داخل "البقعة الحمراء" بكوكب المشتري، ما قد يدل على وجود حياة على الكوكب.

وقال عالم فيزياء الفضاء ماتي أدامكوفيتش، إن اكتشاف الغيوم المائية في بقعة المشتري، ستساعد العلماء على فهم أكبر كواكب المجموعة الشمسية بشكل أكبر .

وأكد أدامكوفيتش أن اكتشاف الماء على المشتري هو أمر "واعد"، إلا أنه لا يؤكد أن هناك حياة على سطح الكوكب بشكل قطعي.

وقال عالم الفضاء: "عندما يكون هناك سائل الماء، فرضية الحياة لا يجب أن تلغى بشكل كامل. وعلى الرغم من انخفاض تلك الاحتمالية، لكن الحياة على المشتري لا نستبعدها من مخيلتنا ".

ويعد كوكب المشتري من أكبر كواكب المجموعة الشمسية، ولطالما أثبت أنه يمتلك طقسا "مضطربًا"، ولكن اكتشاف الماء عليه سيساعد في فهم حركة الطقس على سطحه، ويرفع احتمالية وجود حياة على الكوكب العملاق.

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