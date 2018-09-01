الصحة: 13 ألف حالة فى انتظار إجراء العمليات بقوائم المستشفيات

01 سبتمبر 2018 - 09:54 ص

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء 14 ألفًا و291 عملية جراحية من أصل 27 ألفًا و291 مريضًا من المسجلين على الموقع الإلكتروني والخط الساخن لقوائم الانتظار أي يتبقى 13 ألف حالة فقط، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة.

جاء ذلك خلال ترأس وزيرة الصحة مساء أمس، غرفة قوائم الانتظار، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، وعدد من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، بمقر الغرفة بمعهد تدريب الأطباء بالعباسية.

وناقشت وزيرة الصحة منظومة الحوكمة المالية لقوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية سواء لنفقة الدولة أو للتأمين الصحي، وشاهدت أنظمة التسجيل “أسون لاين” على التطبيق الالكتروني المصمم لذلك، كما تابعت دورة العمل، فضلاً عن استماعها لردود فعل المرضى بعد تلقيهم الخدمة الطبية بالمستشفيات والتي جاءت إيجابية، مشيدين بالخدمة الطبية التي تلقوها.