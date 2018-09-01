تفاصيل إصابة 30 طفلاً بالاختناق فى مسبح الطالبية

01 سبتمبر 2018 - 09:58 ص

كشف المخرج عاطف سنارة، عن تفاصيل إصابة 30 طفلاً بالاختناق في حمام سباحة نادي الطالبية الرياضي، التابع لمحافظة الجيزة.

وقال سنارة، خلال مداخلة هاتفية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، إن زوجته اصطحبت ابنته إلى النادي كالمعتاد، لكنه فوجئ باستغاثة زوجته قائلة: "الحق بنتك بتموت".

وأضاف: "عندما وصلت إلى المكان وجدت أطفالا على الأرض وسيطرت الفوضى على الموقف، ومرت ساعة ولم تحضر أي سيارة إسعاف، ولم يتدخل أحد للتعامل مع الأطفال إلا مدربي السباحة في النادي، حيث تعاملوا باجتهاد لا بشكل علمي، كما يتعامل الأطباء والمتخصصون".

وأكمل: "تم تحرير محاضر في قسم شرطة الطالبية بسبب ما حدث، ولا نعلم ماذا حدث وما هي أسباب الواقعة؟، وعندما ذهب الأطفال إلى مستشفى الهرم كانوا منهارين تمامًا، هناك من يقول إن ماسورة الكلور انفجرت، لكن هذا غير مؤكد".

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