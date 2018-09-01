» بالفيديو.. ماذا فعلت شرطة لندن بـ"الشقراء المستفزة"؟

01 سبتمبر 2018 - 10:00 ص

التقطت كاميرات المراقبة بأحد الأحياء ببريطانيا صورًا مثيرة للاشمئزاز لامرأة شقراء جميلة تبصق في وجه عامل بأحد مطاعم ماكدونالدز

وذكرت مصادر بريطانية أن المرأة كانت مع مجموعة من الشبان الذين حرموا من دخول المطعم، لذلك أقدمت على دخول المكان بهذه الطريقة التي وجهت خلالها شتائم لأحد الموظفين.

وأضافت المصادر أن المرأة كانت غاضبة تمامًا وهي تهين أحد موظفي المطعم لأنها لم تستطع الحصول على "شطيرة برجر".

وقال زبائن في المطعم إن المرأة، التي كانت ترتدي ثوبا أسود وتحمل حقيبة يد، أقسمت أمام أحد موظفي بأنه ستضربه، قبل أن تقدم على ذلك بالفعل مرتين قبل أن تغادر المبنى.

ودعا متحدث باسم شرطة العاصمة لندن أي شخص كان ضحية لاعتداء الفتاة الاتصال بالشرطة، إذ لا تزال السلطات تبحث عنها منذ أكثر من شهرين .