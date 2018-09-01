التشكيل المتوقع للزمالك إمام إنبي

محمد عبد الحارس
استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستان جروس، على تشكيل الفريق أمام إنبي، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
وجاء التشكيل المتوقع على النحو التالي:
فى حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش".
خط الدفاع: بهاء مجدي ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وحازم إمام.
خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز، يوسف إبراهيم "أوباما" وإبراهيم حسن.
خط الهجوم: كابونجو كاسونجو وحميد أحداد.
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