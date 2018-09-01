» لحظات مرعبة في حياة سباحة بأستراليا

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عاشت السباحة، التي عرفت باسم سوزي، لحظات من الرعب عندما صارعت الأمواج حفاظًا على حياتها، فيما انطلق رجال الإنقاذ لانتشالها، أمام أعين الحاضرين وعدسة الكاميرا .

وكانت "سوزي" قد نزلت إلى المياه صباح الخميس، في منطقة هادئة عادة ما يسبح الأطفال فيها في شاطئ برونتي بأستراليا.

وبعد وقت قليل، بدأت الأمواج في الهيجان ولم تعد السيدة قادرة على مقاومتها والخروج من المياه، لتبدأ بالصراخ والتلويح بيديها لطلب المساعدة، ليبدأ الأشخاص الموجودون على الشاطئ بدورهم في الصراخ.

ونجح المنقذان أندرو ريد وتوري ستيوارت في الوصول إلى المرأة وإخراجها من الماء، فيما تجمع بعض الموجودين على الشاطئ لمساعدتها على الوقوف على قدميها، قبل أن يقوم أحد المنقذين بحملها.

وتم نقل المرأة إلى المستشفى خوفا من وجود المياه المالحة في رئتيها، ما قد يتسبب في وفاتها غرقا في وقت لاحق خلال نومها، وهي حالة غرق نادرة الحدوث .

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