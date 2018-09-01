التعليم العالى: 4 مشروعات فى قوائم الانتظار لتطوير الجامعات

01 سبتمبر 2018 - 10:10 ص

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي عن تقرير تم إعداده داخل وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى بالوزارة، يشير إلى أن خطة الوحدة تتضمن تمويل أربعة مشروعات، هي دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي، ودعم الاعتماد الدولي للمعامل، وإنشاء مراكز ووحدات القياس والتقويم لدعم تطبيق التكنولوجيا في نظم التقويم والاختبارات، ومشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات لدعم البنية التكنولوجية بالجامعات.

وأضاف التقرير أنه جار إعداد دراسة دقيقة لتفعيل الاعتماد الدولى، وخاصًة الأوروبي للبرامج التعليمية فى الجامعات المصرية، وكذلك دعم اعتماد المعامل البحثية والخدمية دوليًا فى مؤسسات التعليم العالي.

وفى مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات فى مؤسسات التعليم العالي، أوضح التقرير أنه جار إعداد خريطة لإنشاء قواعد بيانات إلكترونية تضم جميع مؤسسات التعليم العالي، والطلاب الوافدين، بالإضافة إلى ميكنة إدارة المستشفيات الجامعية لتيسير وأرشفة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق رضا المرضى.