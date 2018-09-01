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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

قضايا وحوادث

حركة المرور ــ ارشيفية
حركة المرور ــ ارشيفية

أحمد الشربينى

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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

إسرائيل

فلسطين

مغنية أمريكية

لانا ديل دي

متيئور

ظهرت سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، اليوم السبت، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وشهد ميدان التحرير سيولة مرورية، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

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