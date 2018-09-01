بالفيديو.. وصلة رقص لرئيسة وزراء بريطانيا مع الكشافة

01 سبتمبر 2018 - 10:24 ص

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، وهي ترقص مع فريق الكشافة في دولة كينيا.

و"ماي" كانت ترتدي بدلة زرقاء، وتم استقبالها بعرض جميل للغناء، والرقص التقليدي.

وخلال زيارتها إلى جنوب أفريقيا، أعلنت "ماى" ضخ المزيد من الاستثمارات البريطانية، على أمل فتح أسواق جديدة في القارة السمراء أمام المنتجات البريطانية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأدت رئيسة الوزراء البريطانية أمس وصلة رقص أخرى مع مجموعة أطفال فور وصولها علي سبيل الترحيب بها في دولتهم.

شاهد الفيديو..



