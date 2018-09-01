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السجن مدى الحياة ينتظر زوجين عذبا أطفالهما الـ13

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وكالات- الدويني فولي

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وفاة مهووس المثليين المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة

دافع زوجان من جنوب ولاية كاليفورنيا، أمام محكمة أمريكية عن نفسيهما بعد اتهامات طالتهما بضرب وتعذيب أطفالهما الثلاثة عشر، إلى جانب تقييدهم وتجويعهم وحبسهم بمنزل الأسرة

وقال الزوجان الأمريكيان ديفيد ولويز توربين خلال استدعائهما إلى المحكمة العليا بمقاطعة ريفرسايد إنهما "غير مذنبين في عشرات الاتهامات بالتعذيب والسجن غير القانوني وإساءة المعاملة".

وفي حال أدينا بجميع التهم، فإن عقوبة السجن مدى الحياة ستكون بانتظارهما.

ويواجه المدعى عليهما 12 تهمة بالتعذيب و12 تهمة بالسجن غير القانوني وسبع تهم بإساءة معاملة شخص معال بالغ، وثماني تهم تتعلق بإساءة معاملة أطفال، وتواجه لويز توربين البالغ عمرها 50 عاما أيضا اتهاما بالاعتداء.

واتهم ديفيد توربين (56 عاما) الذي عمل كمهندس لشركتي لوكهيد مارتن ونورثروب غرومان، بارتكاب عمل بذيء ضد طفل بالإضافة إلى ثماني تهم تتعلق بالشهادة الزور في ما يتعلق بمزاعمه بأنه يدير مدرسة خاصة وأن أبناءه هم طلابها.

وذكر ممثلو الادعاء أن "الضحايا حرموا من التغذية السليمة والنظافة الصحية الأساسية والرعاية الطبية وتمت معاقبتهم بشدة، بسبب مخالفات مزعومة مثل هدر المياه عن طريق غسل أيديهم فوق المعصم".

وقال المتحدث باسم الادعاء في المقاطعة جون هول إن "الزوجين لم يقرا بالذنب في جميع التهم ونفيا جميع التهم أمس الجمعة".

ورفض القاضي برنارد شوارتز طلب الدفاع التعامل مع اتهام الحنث باليمين بعيدا عن التهم الأخرى. وقال هول إن "موعد جلسة المحاكمة المقبلة سيكون في الخامس من أكتوبر المقبل، في جلسات تحضيرية استعدادا للمحاكمة".

وكانت شرطة المقاطعة داهمت منزل توربين في بيريس على بعد نحو 70 ميلا إلى الشرق من لوس أنجلوس في يناير الماضي، بعد أن هرب أحد الأشقاء المحبوسين، وهي فتاة عمرها 17 عاما من نافذة المنزل وأبلغت السلطات.

وعثرت الشرطة الأمريكية على 12 شقيقا وشقيقة للفتاة تتراوح أعمارهم بين عامين و29 عاما، حوصروا داخل المنزل المعتم ذي الرائحة الكريهة وبعضهم كانوا مقيدين بسلاسل، وتم نقل الأشقاء الذين يعانون من سوء التغذية وضمور العضلات وضعف النمو وغير ذلك من علامات التعرض لإيذاء شديد، إلى الاحتجاز الوقائي وتم إلقاء القبض على الوالدين.

بدورهما، برر والدا ديفيد توربين وهما جيمس وبيتي توربين من وست فرجينيا في مقابلات إعلامية، أن "ابنهما وزوجته متدينان للغاية ويعلمان أطفالهما بالمنزل وكانا يسعيان لتحفيظهم نص الكتاب المقدس".


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