علاء مبارك يكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالده

01 سبتمبر 2018 - 10:26 ص

كشف علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، عن الحالة الصحية لوالده بعدما انتشرت صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو متقدم في العمر والوزن بشكل كبير.

وقال "علاء"، ردًا على سؤال أحد متابعيه على حسابه الخاص بـ"تويتر": "طمنا على الرئيس.. الناس قلقانة على فيس بوك بشكل غريب، ياريت حضرتك تطمنهم بأي وسيلة، وكتر خيرك"، فيما كان رد علاء، بقوله:"الحمد لله.. والشكر لله الوالد بخير".

وكانت قد انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بالأمس، للرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث ظهرت عليه ملامح تقدم السن وزيادة الوزن، ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل بشأن تقدم الرئيس الأسبق في العمر وتغير ملامحه.