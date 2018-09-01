الزمالك يسعى لتصحيح مساره أمام إنبي

01 سبتمبر 2018 - 10:31 ص

يستضيف نادي الزمالك نظيره إنبي في التاسعة من مساء اليوم على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة ضمن منافسات الأسبوع الخامس من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك بقيادة السويسري "جروس" يسعى لتصحيح المسار بعدما تلقي هزيمة مفاجأة الأسبوع الماضي أمام "نجوم أف سى" بهدف دون رد

ويرغب المدير الفني في حصد نقاط المباراة قبل فترة توقف الدورى، بالإضافة إلى أن نتيجة اللقاء ستحدد مصير المدرب مع الفريق.

على الجانب الآخر شهد معسكر فريق إنبي الحالي، مساندة ودعم كبير من قبل إدارة شركة إنبي برئاسة علاء حجازي، وكذلك إدارة النادي برئاسة علاء خشب.

من جانبه تعهد خالد متولي المدير الفني للفريق بتقديم عرض طيب وأداء متوازن واللعب بشكل إيجابي على مرمى المنافس، واستغلال المساحات في ظل الطريقة المتوقعة لأداء المنافس بعد خسارته الأخيرة أمام النجوم بهدف.