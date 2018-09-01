» مفاجأة حول وفاة فنان شهير

01 سبتمبر 2018 - 10:34 ص

إنتشر خلال اليومين الماضيين أخبار حول تورط شخصيات بـ"السى اى ايه المخابرات الأمريكية" فى مقتل الفنان بوب مارلى، ورغم وفاة مارلى بمرض السرطان بعد معاناة لأربع سنوات، ما زال موت الفنان الجامايكي يثير الجدل، خصوصا بعد الاعترافات التى نسبت لضابط سابق في الـCIA.

ووفق صحيفة "ديلي ستار"، جاءت اعترافات الضابط السابق، بيل أوكسلي، الذي يبلغ من العمر 79 عاما، ويرقد على سرير المرض، ضمن اعترافات عن 17 عملية اغتيال نفذتها المخابرات المركزية الأمريكية بين الأعوام 1974 و1985، مشيرا الى انه خلال خدمته في الجهاز، التي امتدت لـ29 عاما، استأجر بعض القناصة لاغتيال من كانت تعتبرهم الولايات المتحدة الأمريكية تهديدا لمصالحها.

وتابع أوكسلي: "عندما ارتدى الحذاء صرخ، لقد جرح نفسه بمسمار ملوث بفايروس وبكتيريا تسبب السرطان".

ولفت إلى أنه بقي على مقربة من مارلي حتى في أوقات العلاج، وذلك ليتأكد أن العلاج المقدم سيسرع في لقاء حتفه، لا في شفائه من المرض.

ولم يبد الضابط السابق أي ندم على عمليات الاغتيال، قائلا إنه كان رجلا وطنيا، وكان يؤمن أن المخابرات المركزية تعمل من أجل مصلحة البلاد، وأنه يجب التضحية أحيانا من أجل مصلحة أكبر.