رسميًا.. جنوب أفريقيا تعترف بالزواج على الشريعة الإسلامية

01 سبتمبر 2018 - 10:38 ص

قررت حكومة جنوب أفريقيا الاعتراف بالزواج على الشريعة الإسلامية وكلفت البرلمان بناء على حكم قضائي بإصدار قانون عقود الزواج الإسلامية في غضون عامين طبقًا لأحكام الدستور.

ولا يعترف النظام القضائي الساري حاليًا في جنوب أفريقيا بعقود الزواج التي تبرم حسب الشريعة الإسلامية، ما ينتقص من حقوق المسلمات، خصوصًا حال الطلاق.

وأمرت المحكمة العليا في مقاطعة الكاب الغربي بوضع "قانون يعتبر عقود الزواج المبرمة وفق الشريعة الإسلامية قانونية"، وأكدت أن على الحكومة "أن تسد هذه الثغرة القانونية في غضون 24 شهرًا من صدور هذا القرار".

وكان تم رفع هذا الملف إلى القضاء من قبل مركز المساعدة القانونية للنساء، الذي اعتبر أن النساء المتزوجات وفق الشريعة الإسلامية وحدها، لا تتمتعن بالحقوق ذاتها التي لدى النساء المتزوجات مدنيًا.

وأوضح المركز أن النساء المتزوجات طبقا للشريعة الإسلامية، لا يتمتعن إلا نادرا بمنح غذائية أو حق سكن عند الانفصال.

وقالت محامية المركز شارلين ماي إثر صدور القرار: "سيصبح بوسع النساء المسلمات التمتع بالحماية القانونية ذاتها التي تتمتع بها المتزوجات مدنيا".

وأضافت: "ستستفيد من هذا الحكم آلاف النساء في هذا البلد".

يذكر أن 1.5% من سكان جنوب أفريقيا، البالغ عددهم 55 مليون نسمة، مسلمون.