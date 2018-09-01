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في الهند..

بالفيديو.. سر"الغمزة" التي أغضبت الإسلاميين

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ممثلة الغمزة
ممثلة الغمزة

متابعات- أمينة عبد العال

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أثارت الدعوى التي أقامتها الجماعة إسلامية في الهند ضد الممثلة بريا فاريير ضجة كبيرة في الأوساط الهندية.

ورفضت المحكمة العليا في الهند الدعوى ضد الممثلة بسبب الغمزة في فيلم اعتبرتها جماعة إسلامية "تجديفا".

وحققت بريا فاريير (18 عامًا)، صاحبة الغمزة الشهيرة، شهرة واسعة بالرغم من أنها لم تشارك إلا في فيلم واحد وهو (Oru Adaar Love ) من إخراج عمر لولو.

وحظي مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه بريا فاريير وهي "تغمز" أحد زملائها في المدرسة، بحسب دورها في فيلم (Manikya Malaraya Poov )، بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلا واسعا في الهند خلال العام الجاري.

وشكا مقدمو الدعوى، وفقًا لـ"بي بي سي"، بأن الأغنية مقدسة، وتشير إلى زوجة نبي الإسلام محمد، كما أن الغمزة ممنوعة في الإسلام. وقالت الممثلة إن الشاكين لم يفهموا الأغنية.

شاهد الفيديو..

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