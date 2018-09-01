تكريم رموز دينية فى حفل تنصيب سكرتير الكنائس الرسولية بالمنيا

01 سبتمبر 2018 - 10:43 ص

كرمت مساء أمس الكنيسة الرسولية بالمنيا عددًا من أعضاء مجلس النواب وشيوخ الأزهر والأوقاف ورموز من الكنيسة الرسولية بمناسبة تنصيب سكرتير عام مجمع الكنائس الرسولية بمحافظتى بنى سويف والمنيا القس هاني نجيب.

وقال رضا عزت المستشار الإعلامى لكلية للاهوت إن من أبرز المكرمين هم علاء السبيعي أمين عام حزب مستقبل وطن بالمنيا، واللواء شادي أبو العلا والمهندس مجدي ملك والعميد أشرف جمال والعمدة عثمان المنتصر عبد الرحمن والنائب توحيد تامر والشيخ محمود جمعة أمين بيت العائلة والمهندس محمد سيد رئيس مركز ومدينة المنيا والنقيب أحمد عبد العزيز رئيس نقطة شرطة الحواصلية.

كما كرمت الكنيسة عددًا من رموز القرية مجدي نصر رئيس مركز ومدينة مغاغة والمهندس محمد طنطاوي العضو المنتدب لشركات الفيوم لصناعة السكر "سابقا" والشيخ طارق الجارحي مدير إدارة الأوقاف بالمنيا والكاتب الصحفي أرمنيوس المنياوي ورضا عزت المستشار الإعلامي لكلية اللاهوت الإنجيلية "اكسبلورنيشنز" التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية، تخلل الحفل فقرة ترانيم وكلمات لبعض قادة المذاهب الإنجيلية وحضر الحفل لجنة مجمع الكنائس الرسولية بالمنيا والأب حبيب غطاس من الكنيسة الكاثوليكية وعدد كبير من القيادات الكنسية منهم القس خليل إبراهيم نائب رئيس مجمع النعمة والقس جوزيف نعيم والقس نادي سليمان نائب رئيس مجمع الكنائس الرسولية.