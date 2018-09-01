فتاة تخلع زوجها بعد عقد قرانها: "ملوش شخصية"

01 سبتمبر 2018 - 10:45 ص

تقدم فتاة في مقتبل العمر بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمدينة 15 مايو تطالب بخلع زوجها قبل الدخول بها.

وقالت الفتاة "ملوش شخصية وأخواته البنات بيمشوه".. وكنت أحبه كثيرًا إلًا أننى اتخدعت به، فبعد ارتباطنا بالخطبة وكتب الكتاب، اكتشفت أنه ليس لديه شخصية وأن كل خطوة يخطوها تكون بعلم شقيقاته، لأنه يعيش معهن منذ انفصال والده عن والدته".

وتابعت الفتاة: "بدأ العريس يغيب الشهور وانقطعت اتصالاته بسبب تدخل شقيقاته فى العلاقة بينهما، لتبدأ وصلة من الخلافات التى لم تنته إلا بعد عامين.

وأضافت "ى.ع" أن زوجها كان ينقل أسرارها إلى شقيقاته وكانوا يخبرونى بما سمعهن وحينما كنت أعاتبه على ذلك كان يبرر ذلك بأنهن شقيقاته وهن اللاتى ربينه، حتى طلب والدى الطلاق فيرد عليه"مش هطلق ومش هدخل بها وهسيبها زى البيت الوقف".