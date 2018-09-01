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للمرة الثانية.. أحلام تستميت فى دفاعها عن سعد لمجرد

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احالام
احالام

وكالات - حنان حمدتو

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دافعت الفنانة أحلام عن المغني المغربي سعد لمجرد، الذي أفرجت عنه السلطات الفرنسية بكفالة مالية بعد عدم ثبوت الأدلة المادية عليه في التهمة الأخيرة له باغتصاب فتاة فرنسية، حيث علقت أحلام قائلة: "الله ينصرك حبيبي ألف سلامة عليك وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من يظلمك وظلمك الله معاك وبينصرك".

وأضافت خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "كنت متأكدة إنك نقي ورائع وإنسان جميل ابن المغرب حبيبي كلنا معاك مبروك البراءة مبروك للمغرب".

فسر بعض المتابعين تفاعل الفنانة أحلام بأنه يأتي في سياق النوايا الحسنة النبيلة، وذلك نظرًا لامتلاكها  شعبية كبيرة في المغرب تجاه لمجرد.

ولكن آخرون أكدوا أن هذا عكس الحقيقة  كون لمجرد في قضيته الأخيرة قد أقام بالفعل علاقة مع فتاة، وإن نقطة الخلاف القانونية هل انتهى الأمر بالاغتصاب أم لا؟ وذلك وفقاً لمحامي الفنان المغربي، جون مارك فديدا، الذي أوضح  أن لمجرد تعرف على الفتاة التي تتهمه بالتعنيف والاغتصاب في أحد الملاهي الليلية بمنطقة سان تروبيه، قبل أن ترافقه إلى غرفته بالفندق الذي ينزل فيه بمحض إرادتها، وأفصح المحامي عن أن ما حصل بينهما "ليس اغتصاباً وإنما علاقة رضائية بين الطرفين".

ورأى متابعون آخرون للفنانة أحلام أنه من الأفضل لها الابتعاد عن إبداء التعاطف مع الفنانين الذين تدور حولهم دائرة القضايا والشبهات الأخلاقية حتى على سبيل المجاملة.

 وجدير بالذكر أن الفنانة أحلام ساندت لمجرد خلال حبسه  فى المرة الأولى حيث كان متهما أيضًا بالتحرش، وكتبت حينها قائلة: "كم أسعدتني هذه المكالمة من ابني الغالي سعد لمجرد ادعوا له حبيبي هو الآن خارج السجن وأسأل الله أن يتمم عليه ويعود لبلده وأهله بسلام يا رب".

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