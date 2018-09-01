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طالب يبتز سيدتين بصور مفبركة لممارسة الرذيلة معهما

قضايا وحوادث

ضبط
ضبط

أحمد الشربينى

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تمكنت المباحث بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع غرب الدلتا، من القبض على شخص هدد سيدتين بنشر صور عارية لهما على مواقع التواصل الاجتماعي لمساومتهما على ممارسة الرذيلة معهما.

وردت معلومات للواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، يفيد ببلاغ كل من ولاء.ا.م، 35 سنة ربة منزل ومقيمة بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، ياسمين.ر.م، 26 سنة حاصلة علي بكالوريوس تجارة ومقيمة بمحافظة ببندر بورسعيد. وتبين  أنه يدعي كريم.ج.ل، 21 سنة طالب بكلية الحقوق بإحدى الجامعات الخاصة بمحافظة الإسكندرية ومقيم بإحدى القرى التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم ضبط المتهم وبحوزته 3 أجهزة هواتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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