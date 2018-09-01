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اليوم.. طعن الحكومة لاستمرار منع حفيدة "مبارك" من السفر

قضايا وحوادث

حسني مبارك
حسني مبارك

شيماء السيد

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تستأنف الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، نظر طعن هيئة قضايا الدولة المقامة بالوكالة عن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف قرار منع "فريدة" ابنة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك من السفر خارج البلاد.

اختصم الطعن المودع برقم 14815 لسنة 61 قضائية علّيا، جمال محمد حسني مبارك.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت، في نوفمبر 2014، بقبول طعن جمال مبارك، للمطالبة ببطلان قرار منع ابنته من السفر.

وكان "علاء وجمال" نجلا الرئيس المخلوع تقدما بطعن على قرار منع أولادهما “عمر” و”فريدة” من السفر، وحملت الدعويان أرقام 6456، 6466 لسنة 68 قضائية، وطالبتا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهاز الكسب غير المشروع، بوضع أحفاد مبارك على قوائم الممنوعين من السفر.

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