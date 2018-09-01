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عن خطة تطوير ماسبيرو..

بالفيديو.. بكري: الدولة أمام خطر حقيقي

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الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

إيمان هاني

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عقب الإعلامي مصطفى بكري، علي الأنباء التي ترددت عن خطة تطوير وإعادة هيكلة ماسبيرو، قائلاً: "إن كل المؤشرات التى تناولتها الوسائل الإعلامية والتسريبات، تشير إلى أن الخطط تخلو من تطوير المحتوى، وتعتمد على استحداث كيانات أخرى بديلة.

وأضاف "بكري" في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" أن خطة التطوير تركز على دمج العاملين، مثلما حدث بشركة القاهرة، والذي يعتبرها أبناء ماسبيرو خطة بديلة لتسريح العمالة به.

وتابع، كما أن الخطة تنص على فتح باب المعاش المبكر، والتركيز على نظام الأرباح وتحويل القطاعات إلى قطاعات منتجة، وتحويل الإعلام الوطنى من إعلام خدمى إلى استثماري مربح، إضافة إلى تقليص عدد الوحدات الإدارية إلى 296 وحدة.

واستكمل قائلاً: "إذا تم تطبيق الخطة كما أشيع؛ فإن الدولة أمام خطر حقيقي، لأن التعامل مع قطاع الإذاعة والتلفزيون على أنه شغل استثمارى، يضرب الأمن القومى في الصميم، هذا الجهاز لا يجب المساس به وتحويله للاستثمار".

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