» السجن 6 أشهر ينتظر لاعبا شهيرا

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اعترض رجال شرطة البلدية في مدينة برشلونة بإسبانيا مدافع نادي البارسا جيرارد بيكيه، لارتكابه مخالفات مرورية صريحة، وتم تسجيل 12 نقطة سوداء عليه وهو يحمل رخصة غير صالحة للقيادة ما يعني أنه غير مسموح له بالقيادة.

وبحسب قوانين السير المعمول بها في البلاد، فإنه لا يحق لمن يحصل على 12 نقطة سوداء بسبب المخالفات المرورية قيادة السيارة، وهو قانون معمول به في دول أوروبية عدة وفق صحيفة "آس" الإسبانية.

وفي حال تمت إدانة بيكيه بـ"جريمة القيادة بدون رخصة" فسيتم تغريم اللاعب حتى 6 آلاف يورو، وقد يواجه عقوبة السجن لمدة ستة أشهر.

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