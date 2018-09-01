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المنيا

محافظ المنيا يلتقى ممثلى 25 دولة عربية وأفريقية

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محافظ المنيا يلتقى بوفود افريقية عربية
محافظ المنيا يلتقى بوفود افريقية عربية

جمال زكى

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التقى صباح اليوم السبت اللواء قاسم حسين محمد، محافظ المنيا الجديد، أعضاء الوفود التي تمثل 25 دولة عربية وأفريقية مشاركة في سفينة النيل للشباب العربي وشباب دول حوض النيل، في أولى جولاته بالمحافظة، وذلك ضمن أنشطة القاهرة عاصمة الشباب العربي، والمقامة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجامعة الدول العربية تحت شعار "حلم واحد.. هدف واحد"، والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من29 أغسطس حتى 8 سبتمبر الحالي.

أكد المحافظ أهمية هذه اللقاءات والفعاليات التي تشارك فيها مختلف الدول وتساهم بشكل كبير في نقل الصورة الصحيحة لمصر بلد الأمن والأمان، وتعيد لها مكانتها السياحية، مشيرًا إلي أهمية ودور هذه اللقاءات في تفعيل سبل التبادل الثقافي والحضاري بين الشعوب، متمنيًا لهم رحلة سعيدة وموفقة في بلدهم الثاني مصر.

ووجه المحافظ بتقديم أوجه الدعم في استقبال السفن والضيوف المشاركة في الفعالية والترحيب بهم، والعمل على ظهور المحافظة بالصورة المشرفة أمام العالم.

من جانبه أوضح مندي عكاشة أن برنامج السفينة التي انطلقت فعالياتها من القاهرة مروراً ببنى سويف والمنيا والأقصر واسوان،  تشمل جلسات نقاشية حول الأمن القومي المصري العربي الأفريقي بالتعاون مع اكاديمية ناصر العسكرية العليا، وزيارة العديد من أشهر المعالم السياحية والاثرية بكل محافظة.

وأوضح أن البرنامج يستهدف تعزيز قيم التفاهم والحوار من خلال دمج الشباب العربي والأفريقي من خلال أنشطة متنوعة، وإتاحة الفرصة للشباب العربي والإفريقي للتعرف على حضارات وادي النيل، بجانب إطلاق رسالة للعالم باتحاد شباب الدول العربية والإفريقية للتغلب على التحديات التي تواجه الأمن القومي لديهم، وفى إطار الاهتمام بتفعيل دور شباب الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قيم التفاهم والحوار بين شباب الدول العربية.

هذا ويشارك بالسفينة شباب دول (مصر، الأردن، السعودية، الصومال، جيبوتي، فلسطين، لبنان، ليبيا، تونس، البحرين، جزر القمر، السودان، العراق، الجزائر، اليمن، موريتانيا، اوغندا، رواندا، تنزانيا، بروندي، كينيا، اثيوبيا، الكونغو، اريتريا وجنوب السودان).



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