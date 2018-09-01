  • السبت 01 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:02 م
بحث متقدم
صلاح

بث مباشر.. مباراة ليفربول "صلاح" وليستر سيتي

محمد الغيطي

وقف برنامج«الغيطي» بسبب تصفية الحسابات الشخصية

صورة الخبر

تعليق صادم من "كلوب" على أزمة صلاح

قتل (تعبيرية)

داعشى للمحكمة: "أنا متمسك بأقوالى وقتلت طبيب الساحل"

صالح

"صالح" يكشف ما طلبه الرئيس "السيسى" من وزرائه

تحطم طائرة

تحطم طائرة ركاب في مدينة سوتشي الروسية

تفاصيل رد اتحاد الكرة علي طلبات "صلاح"

"صلاح" يزين تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتى

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين اللواء عرفان مستشارًا للرئيس

نجل مبارك يهاجم صحيفة شهيرة بسبب صورة والده

علاء مبارك يكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالده

الإعلامي محمود سعد

محمود سعد يلقى أحد أفراد فريق عمله فى النيل

المنيا

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين فى أحداث عنف بالمنيا

قبلي وبحري

محاكم عسكرية
محاكم عسكرية

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

اليوم.. استئناف محاكمة 8 متهمين فى أحداث عنف ديرمواس

#

اليوم.. إعادة محاكمة 9 متهمين فى أحداث ديرمواس

#

تأجيل محاكمة 8 متهمين في عنف ملوي وديرمواس

#

اليوم.. إعادة محاكمة 10 متهمين فى حداث عنف ديرمواس

محكمة عسكرية

احداث عنف

متهمين

محافظة لمنيا

تنظر اليوم السبت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط إعادة محاكمة 3 متهمين متورطين فى أحداث عنف وقعت بمركزي المنيا وأبو قرقاص إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وقال دفاع المتهمين إن المحكمة سوف تستمع إلى أقوال الشهود في محاكمة 3 متهمين اثنين متورطين في أحداث قسم المنيا والثالث متورط فى أحداث حرق قسم شرطة أبو قرقاص ومحكوم عليهم بالسجن المؤبد غيابيًا العام لماضي قبل أن يتم القبض عليهم  وتعاد إجراءات محاكمتهم  بتهمة تخريب منشآت عامة والتحريض على العنف وإثارة الشغب والانتماء إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.  

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» وقف برنامج«الغيطي» بسبب تصفية الحسابات الشخصية
» شاهد.. دينا الشربيني ترسم وشما مماثلا لعمرو دياب
» ضحك الأم المتوفاة فى المنام راحة لها
» السجن 6 أشهر ينتظر لاعبا شهيرا
» بالفيديو.. سر"الغمزة" التي أغضبت الإسلاميين
» بالفيديو.. بكري: الدولة أمام خطر حقيقي
» مطربة شهيرة تلغى حفلها فى إسرائيل
» أطعمة تسبب التهابات وتؤدي للسرطان
» مفاجأة حول وفاة فنان شهير
» السبب الحقيقى وراء غياب رونالدو عن حفل أفضل لاعب
» لحظات مرعبة في حياة سباحة بأستراليا

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
الطلاق
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة