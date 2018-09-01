اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين فى أحداث عنف بالمنيا

01 سبتمبر 2018 - 11:20 ص

تنظر اليوم السبت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط إعادة محاكمة 3 متهمين متورطين فى أحداث عنف وقعت بمركزي المنيا وأبو قرقاص إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وقال دفاع المتهمين إن المحكمة سوف تستمع إلى أقوال الشهود في محاكمة 3 متهمين اثنين متورطين في أحداث قسم المنيا والثالث متورط فى أحداث حرق قسم شرطة أبو قرقاص ومحكوم عليهم بالسجن المؤبد غيابيًا العام لماضي قبل أن يتم القبض عليهم وتعاد إجراءات محاكمتهم بتهمة تخريب منشآت عامة والتحريض على العنف وإثارة الشغب والانتماء إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.