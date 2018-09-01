» ضحك الأم المتوفاة فى المنام راحة لها

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رؤيا الأم المتوفاة عارية فى المنام

الأموات

الام

الجلوس

الراحة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أني جالس مع أمي المتوفاة وهي تضحك، وكأنها لم تمت و سألتني هل أكلت أرجو التأويل وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خير ما يرى الإنسان من الأموات والديه أحدهما أو كلاهما وجلوسك مع الأم رحمها الله خيراً لك وتفريج كرب وزوال هم. و رؤيا الأم المتوفاة وهى تضحك دليل على راحتها و حسن مستقرها عند الله لقوله تعالى : ( وُجُوه يَوْمئِذٍ مُسْفِرَة * ضَاحِكَة مُسْتَبْشِرَة ) عبس : 38 : 39.

وسؤال الوالدة عن الأكل فقد يكون بشرى لك بزيادة الرزق و المال، فخذ بالأسباب فى طلب الرزق واحرص على ذلك. و كون الوالدة رحمها الله كأنها لم تمت فذلك دليل على حسن حالها عند الله عزوجل ودليل على حسن مستقرها أيضاً وقد تكون ماتت على نوع من أنواع الشهادة لقوله تعالى : ( ... بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) آل عمران 169. وورد فى الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الشهداء خمسة : المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله ). والمبطون ذكر العلماء أنه من مات بداء فى بطنه أو يشتكي بطنه.

وقال صلى الله عليه وسلم ( الشهداء سبعة دون القتل فى سبيل الله ، المطعون شهيد ، والغريق شهيد ،  وصاحب ذات الجنب شهيد ، والمبطون شهيد ، والحريق شهيد ، والذى يموت تحت الهدم شهيد ، والمرأة تموت بجمع شهيد )، وذكر بعض العلماء أنه من مات فى حوادث السيارات قياساً على الهدم فهو شهيد، وقالوا أن المسلم الذى يموت بسبب مرض أو حادث سيارة ونحو ذلك من الميتات التى فيها شدة وألم نرجو أن يكون من الشهداء. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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